 

Задержанного ФСБ в Барнауле иностранца обвинили в террористической деятельности

03.09.2020, 8:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинУФСБ по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, задержанного в июне в аэропорту Барнаула при попытке вылететь на Ближний Восток для участия в боевых действиях террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В Барнауле он собирал информацию о местах массового скопления людей и соцобъектах по заказу террористов, сообщили в ведомстве.

«В ходе следствия установлено, что иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с участниками «Исламского государства». За денежное вознаграждение обвиняемый выполнял задания по сбору информации о местах массового скопления людей и социальных объектах в Барнауле и направлял своим «кураторам» детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в 1-й Восточный окружной военный суд», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

Напомним, в понедельник ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России.



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