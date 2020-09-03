 

«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах в отеле в Екатеринбурге

03.09.2020, 8:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинТрехкратный обладатель титула «Мистер модель Вселенной» (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко ответил на обвинения со стороны девушки, заявившей, что он якобы приставал к ней в отеле в Екатеринбурге.

Кривенко заявил, что девушка хочет пропиариться за его счет, передает портал «E1.ru».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@eduardkrivenko_official) 12 Авг 2020 в 5:38 PDT

«Все это полная ложь! Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее, но каждый публичный человек не обязан доказывать, что он не инопланетянин», – сказал он.

Кривенко отметил, что не хочет принимать участие в этом скандале, назвав попытку таким образом привлечь внимание к своей персоне «подлой и мерзкой».

До этого в СМИ появилась информация, что женщина по имени Екатерина потребовала от службы безопасности екатеринбургского отеля вызвать Росгвардию, так как якобы стала жертвой сексуальных домогательств. Женщина утверждает, что хотела убедить Кривенко вернуть ей интимные фото и видео, которые они делали вместе, когда встречались.

Кривенко трижды становился победителем конкурса «Мистер модель Вселенной» (Mister Golden Universe) – в 2012, 2015 и 2018 годах.

Ранее полиция задержала обладателя премии «Грэмми», музыкального продюсера Ноэля Фишера (Detail) – его заподозрили в сексуальном домогательстве и нападении.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В киевских ночных клубах пройдут рейды – Госпотребслужба

27.08 / Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Беларуси

06.08 / Жителя Липецка осудили за упавшую с балкона сосульку-убийцу

05.07 / Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличилась в разы

25.06 / Роскачество разъяснило правила возврата средств за несделанную покупку

02.09 / Россия решила экспортировать технологию вакцины от коронавируса

17.08 / Суд в Латвии приговорил к 15 годам «российского шпиона»

25.06 / В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

04.07 / В Турции начался процесс над убийцами Джамаля Хашогги

16.08 / Ведущий французский ВУЗ включил в список летнего чтения книги о ненависти к белым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска