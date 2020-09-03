«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах в отеле в Екатеринбурге

03.09.2020, 8:08, Новости дня

Трехкратный обладатель титула «Мистер модель Вселенной» (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко ответил на обвинения со стороны девушки, заявившей, что он якобы приставал к ней в отеле в Екатеринбурге.

Кривенко заявил, что девушка хочет пропиариться за его счет, передает портал «E1.ru».

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Публикация от (@eduardkrivenko_official) 12 Авг 2020 в 5:38 PDT

«Все это полная ложь! Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее, но каждый публичный человек не обязан доказывать, что он не инопланетянин», – сказал он.

Кривенко отметил, что не хочет принимать участие в этом скандале, назвав попытку таким образом привлечь внимание к своей персоне «подлой и мерзкой».

До этого в СМИ появилась информация, что женщина по имени Екатерина потребовала от службы безопасности екатеринбургского отеля вызвать Росгвардию, так как якобы стала жертвой сексуальных домогательств. Женщина утверждает, что хотела убедить Кривенко вернуть ей интимные фото и видео, которые они делали вместе, когда встречались.

Кривенко трижды становился победителем конкурса «Мистер модель Вселенной» (Mister Golden Universe) – в 2012, 2015 и 2018 годах.

Ранее полиция задержала обладателя премии «Грэмми», музыкального продюсера Ноэля Фишера (Detail) – его заподозрили в сексуальном домогательстве и нападении.