 

Винокур обвинил коронавирус в своей нищете

03.09.2020, 7:53, Разное

Российский юморист Владимир Винокур пожаловался на финансовые трудности, вызванные пандемией коронавируса. Эстрадному артисту приходится выплачивать зарплаты своему творческому коллективу в условиях отсутствия концертов.
Недавно Михаил Шуфутинский опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте информацию о переносе концертов из-за коронавируса. Под постом свой комментарий оставил Владимир Винокур. Он отметил, что тоже вынужден отменять выступления, но при этом не может оставить без зарплаты свой коллектив. По словам юмориста, многие люди не понимают, что артисты часто работают не одни, однако помощи от государства он так и не дождался.

Подписчики Шуфутинского и прочие пользователи Сети не выразили поддержку юмористу. Они призвали Владимира Винокура не «прибедняться», ведь его театр получил статус государственного, поэтому он имеет больше преимуществ по сравнению со своими коллегами. Некоторые критики обратили внимание на недавние фотоснимки артиста, указав, что на изображениях он совсем не бедствует.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Мнение: Тогда вообще ужас начнётся!

19.08 / При взрыве в Сирии погиб российский генерал-майор

18.08 / Что произошло за ночь 18 августа

13.08 / Вижу новости, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса

08.07 / Переболевшие коронавирусом больные рассказали о симптомах после выписки

27.07 / «Отрезали голову»: Багиров назвал родственников Высоцкого «психами и упырями»

22.07 / В Петербурге пьяный мужчина стрелял в хозяйку енота и пытался его отобрать

12.07 / Дарья Повереннова сравнила женщин без макияжа с растениями

06.08 / Мнение: Бесконечно рад, что могу доложить

19.08 / Мнение: В Идлибе боевики сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска