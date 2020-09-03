Винокур обвинил коронавирус в своей нищете

03.09.2020, 7:53, Разное

Российский юморист Владимир Винокур пожаловался на финансовые трудности, вызванные пандемией коронавируса. Эстрадному артисту приходится выплачивать зарплаты своему творческому коллективу в условиях отсутствия концертов.

Недавно Михаил Шуфутинский опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте информацию о переносе концертов из-за коронавируса. Под постом свой комментарий оставил Владимир Винокур. Он отметил, что тоже вынужден отменять выступления, но при этом не может оставить без зарплаты свой коллектив. По словам юмориста, многие люди не понимают, что артисты часто работают не одни, однако помощи от государства он так и не дождался.

Подписчики Шуфутинского и прочие пользователи Сети не выразили поддержку юмористу. Они призвали Владимира Винокура не «прибедняться», ведь его театр получил статус государственного, поэтому он имеет больше преимуществ по сравнению со своими коллегами. Некоторые критики обратили внимание на недавние фотоснимки артиста, указав, что на изображениях он совсем не бедствует.