Новак сказал, как удалось избежать падения цен на нефть до 10 долларов

03.09.2020, 7:48, Новости дня

Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы – цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов», – передает РИА «Новости» его слова.

Новак также пояснил, что были два сценария развития ситуации: первый – хаотичное сокращение из-за падения спрос, учитывая, что даже хранилища были заполнены. И второй вариант – скоординированное равномерное сокращение, и он был выбран.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть поднимаются после снижения из-за негативной макростатистики по США. Так, по состоянию на 8.16 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,36% – до 45,06 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI увеличивались в цене на 0,3%, до 42,95 доллара за баррель.