Подруга назвала причину смерти Печерниковой

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03.09.2020, 7:08, Новости дня

Подруга Ирины Печерниковой Нина рассказала, как умерла актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника».

«Вчера днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все. Врачи приехали – она была уже мертвая», – сказала Нина в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам подруги актрисы, в морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате инфаркта. Нина отметила, что на сердце Печерникова никогда не жаловалась.

«Да, она лечилась от онкологии. Каждый год проверялась. В последний раз – в декабре. Все было нормально», – добавила подруга актрисы.

Женщина рассказала, что 15 сентября Печерникова собиралась в Москву на съемки программы к юбилею Ольги Остроумовой, а в октябре она должна была сниматься в сериале на Первом канале.

Актриса Ирина Печерникова скончалась на 75-м году жизни, за несколько часов до своего юбилея.

Во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила о смерти актера Бориса Клюева.



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