 

Вассерман считает, что Ефремов сможет добывать себе запрещенные вещества в тюрьме

03.09.2020, 6:53, Разное

Российский публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман считает, что Михаилу Ефремову, если его отправят в тюрьму, удастся без проблем доставать запрещенные вещества. По мнению Вассермана, суд над актером уже давно превратился в цирковое представление.
Михаил Ефремов известен своим пристрастием к алкоголю, но Анатолий Вассерман полагает, что дело только спиртным не ограничивается. Артист может употреблять вещества, «вышибающие мозги», а «на зоне» достать их будет значительно сложнее. Но учитывая связи Ефремова и то, что актер вряд ли откажется от вредных привычек, он сможет доставать их даже сидя в тюрьме.

Подытоживая Анатолий Вассерман добавил, что сейчас идет не суд, а шоу. Михаил Ефремов, являясь профессиональным актером, умеет все превращать в представление. Он даже адвоката выбрал себе соответствующего. Стоит напомнить, что в начале июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на встречную полосу движения, где он столкнулся с фургоном. Пострадавший водитель скончался на месте, а актер вину свою отказывается признавать.



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