 

ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с мая 2019 года

03.09.2020, 6:48, Новости дня

Народный банк Китая (Центробанк) укрепил в четверг курс юаня на 57 базисных пунктов, до 6,8319 за доллар. Согласно данным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 13 мая 2019 года.

Нынешнее укрепление курса длится восьмой рабочий день подряд. По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, слова которого приводит Синьхуа, укрепление курса китайской валюты по отношению к доллару в дальнейшем продолжится, передает ТАСС..

«Амплитуда колебаний будет постепенно сокращаться, в краткосрочной перспективе курс юаня будет находиться в диапазоне 6,7-6,8 за доллар», – указал он.

Напомним, 28 августа ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала 2020 года. Между тем, в мае ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США ослабляют доллар послевоенными методами.



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