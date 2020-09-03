Помпео обвинил МУС в политиканстве и коррупции
03.09.2020, 6:48, Новости дня
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Международный уголовный суд (МУС) группой политиканов и коррупционеров.
Руководителя американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать заявление американского Минфина о введении ограничительных мер в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, передает ТАСС.
«Это группа политиканов в Гааге, которые угрожают нашим ребятам, проходившим службу и воевавшим в Афганистане. Это суд беспредельщиков с откровенно коррумпированными юристами, которые угрожают разбирательством американцам, боровшимся за свободу в Афганистане. Это недопустимо», – сообщил Помпео в эфире телеканала Fox Business.
«Мы начали оказывать реальное давление на суд. США не участвовали в заключении соглашений об учреждении этого суда и не хотят иметь с ним ничего общего», – добавил госсекретарь.
Он обещал держать руку на пульсе событий до появления полной уверенности в неподсудности американских граждан МУС в Гааге.
Накануне Минфин США объявил о введений санкций против двух сотрудников МУС.
Напомним, в июне глава Белого дома Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».
МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа, а в Берлине заявили о крайней обеспокоенности в связи с планами Вашингтона. Евросоюз в свою очередь потребовал от США изменить позицию по МУС.
МИД РФ обвинил Соединенные Штаты в попытке оказания давления на МУС с помощью санкций с целью скрыть преступления американских военных.
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