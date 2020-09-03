Мнение: Наказания за участие в протестах

03.09.2020, 6:25, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за увольнение тех учителей и рабочих, которые участовали в протестах оппозиции.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении финансирования тех городов США из федерального бюджета, власти которых не препятствовали беспорядкам.

В Белоруссии ответственность индивидуальная.

В США – коллективная.

Но Белоруссия это диктатура, а США это демократия.

PS. Кстати, в Вашингтоне полиция застрелила негра, который пытался удрать от полицейских во время задержания.

В городе ожидаемо начались протесты. Прелесть ситуации в том, что сейчас любое применение оружие полицией, будь оно оправданным или неоправданным, моментально приобретает политический окрас.