 

Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко

03.09.2020, 6:23, Разное

Еще недавно Александр Лукашенко обличал коварные планы Кремля. Сейчас же Батька хочет переложить ответственность на Россию. Это прослеживается в его недавних высказываниях.

Например, на прошлой неделе белорусские пограничники запретили въезжать в страну раскритиковавшему Лукашенко митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, который является гражданином республики. Батька объяснил, что у России и Белоруссии есть общий список людей, которые не имеют права пересекать границу государств.

Обозреватель газеты “Московский комсомолец” Михаил Ростовский заметил, что Лукашенко сделал весьма прозрачный намек. Мол, Кондрусевич оказался в этом списке по решению Кремля. Однако все прекрасно понимают, за какие заслуги митрополит теперь невъездной.

По мнению обозревателя, Лукашенко вовсе не пытается подружиться с Россией, а хочет перенаправить на соседнюю страну поток общественного негатива, который переполняет Белоруссию.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин поручил сформировать резерв из сотрудников силовых ведомств для подавления беспорядков в Белоруссии. Президент отметил, что военные появятся в республике лишь в случае острой необходимости.



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