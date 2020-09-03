 

Садальский: сын Лукашенко начал учиться в российской школе

03.09.2020, 6:23, Разное

Несколько недель назад 15-летнего Николая Лукашенко видели на территории Дворца Независимости в Минске. Мальчик в бронежилете и с автоматом в руках сопровождал своего отца. Тогда многие осудили Александра Лукашенко за то, что он впутывает сына в политические игры.

Николаю сейчас нелегко, ведь его отца ненавидит народ. Вероятно, поэтому Лукашенко-младший недавно отчислился из лицея при Белорусском государственном университете. Как пишет “Царьград”, мальчик подал туда документы в начале лета и собирался идти в 10 класс.

Свежие новости о Николае пришли, откуда не ждали. Актер Стас Садальский в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что сын президента Белоруссии решил учиться в московской элитной школе. Эта информация появилась у артиста от инсайдера, раскрывать которого он не стал. “Я его (Колю – Прим.ред.) понимаю”, – написал Садальский.

Ранее “Дни.ру” писали, что пользователи Сети высмеяли появление Александра Лукашенко с оружием в руках. Президента сравнили с героем компьютерных игр.



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