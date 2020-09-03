 

Бывший муж Ирины Печерниковой попросил у покойной прощения

03.09.2020, 6:17, Разное

Экс-супруг умершей за один день до своего 75-летия Ирины Печерниковой попросил у нее и ее родных и близких прощения. С актрисой из фильма «Доживем до понедельника» Борис Галкин прожил недолго, но после расставания они остались хорошими друзьями.
После появления в СМИ информации о смерти Ирины Печерниковой ее бывший муж сразу же отреагировал на это событие. Он принес соболезнования родственникам, друзьям и коллегам актрисы, а также попросил прощения у них и у бывшей жены.

Причиной кончины актрисы Ирины Печерниковой стал обширный инфаркт. Всего одного дня ей не хватило до 75-летия. Перед смертью артистка проживала в деревне, расположенной в Ярославской области.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Скандалы: Сокрушит ли Михаил Фридман французский плацдарм Сергея Пугачева

27.07 / Мнение: Тест №19. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

30.06 / Галкин вместе с Басковым и Мазаевым попытались перепеть известную песню и нарвался на критику: «Спились?»

24.07 / В России хотят ввести налог на роботов

09.07 / Мнение: Мэра Сеула обвинили в домогательствах: он настолько оскорбился, что убил себя

24.06 / Учёные: Мужчины генетически предрасположены к раку кожи

13.08 / Вижу новости, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса

02.07 / Добровольная самоизоляция ещё до рекомендаций замедлила распространение COVID-19

16.07 / Мнение: Как украинские террористы пытались подорвать аэродром в Джанкое

10.07 / Мнение: Возвращение пройденного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска