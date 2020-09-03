Бывший муж Ирины Печерниковой попросил у покойной прощения

03.09.2020, 6:17, Разное

Экс-супруг умершей за один день до своего 75-летия Ирины Печерниковой попросил у нее и ее родных и близких прощения. С актрисой из фильма «Доживем до понедельника» Борис Галкин прожил недолго, но после расставания они остались хорошими друзьями.

После появления в СМИ информации о смерти Ирины Печерниковой ее бывший муж сразу же отреагировал на это событие. Он принес соболезнования родственникам, друзьям и коллегам актрисы, а также попросил прощения у них и у бывшей жены.

Причиной кончины актрисы Ирины Печерниковой стал обширный инфаркт. Всего одного дня ей не хватило до 75-летия. Перед смертью артистка проживала в деревне, расположенной в Ярославской области.