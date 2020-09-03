Байден раскритиковал Трампа за отсутствие заявления о Навальном

03.09.2020, 5:48, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за отсутствие заявления относительно ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Байден выступил с утверждением, что «метод атаки (якобы) не оставляет сомнений в том, на ком лежит ответственность, – на российском государстве», передает ТАСС.

Говоря о Трампе, Байден отметил: «Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание – это соучастие. Пока Дональд Трамп в Белом доме, американцы в меньшей степени в безопасности». Кандидат в президенты отметил, что в случае победы на выборах главы государства будет сотрудничать с «союзниками и партнерами», чтобы «привлечь к ответственности» российскую сторону.

Ранее старший демократ комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес призвал администрацию Трампа задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года применительно к ситуации с Навальным.

Кроме того, накануне американский сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в ответ на сообщения о якобы отравлении российского блогера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против РФ из-за ситуации с Навальным.