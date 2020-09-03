Мнение: Последствия

03.09.2020, 5:40, Разное

По всей видимости, за германским заявлением об отравлении Навального веществом, которое является одним из видов оружия массового поражения (просто в силу того, что относится к нервно-паралитическим ядам, близким по составу и поражающим возможностям к хорошо известной "троице" зарин-зоман-VХ-газы) – в общем, теперь официальная трактовка произошедшего озвучена, на следующем этапе будут последствия.

По сути, предложение разобраться и "безотлагательно" объяснить – это ничего не значащий ритуал. Соблюдение условностей. Вне зависимости от того, кто именно травил Навального, Западу это, в сущности, не слишком интересно – в этих туземных заморочках голову сломишь. Отвечать за все России, как государству. Что в целом юридически почти безупречно – договор о запрете химоружия нарушен, нарушение случилось на территории России, значит, ответственным является правительство. Осталось получить вердикт от ОЗХО, чтобы любые звуки со стороны России игнорировались окончательно.

Для Германии инициатива, взятая в данном деле, ставит под вопрос любые попытки лоббировать продолжение (или окончание, если точнее) строительства Северного потока-2. Трамп весьма резонно задает немцам вопрос – ребята, мы тратим деньги, чтобы обеспечить вашу защиту от российской угрозы, а вы этим же самым русским платите в свободно конвертируемой валюте. Где логика? Практически эти аргументы и являются ключевыми, которыми Штаты наотмашь бьют любой лепет из Берлина по поводу энергетической безопасности. Теперь к ним добавляется аргумент и в отношении применения ОМП Россией. Братки из новосибирских ОПГ или лично Путин травили Навального – ни малейшего значения не имеет. Факт налицо – тем более, вы сами его огласили.

Нужно отметить, что в Германии (да и в Европе) позиция по российскому газу далеко не единодушная. Европейцы инвестировали как в трубопроводные проекты (российские в частности), так и в строительство терминалов СПГ. При этом терминалы все еще не загружены на полную мощность, их построили так много, что на сегодня "выбрано" чуть более половины имеющихся мощностей. Логично, что лобби, продвигающее интересы поставок СПГ, крайне заинтересовано в сжатии объемов газа, поступающего по трубе, а потому проект СП-2 (равно как и "Турецкий поток") для этих структур выглядят конкурентами, и они прямо поддерживают позицию США – причем не потому, что американские марионетки, а потому, что интерес прямой выгоды налицо. Поэтому Меркель, какие бы у нее ни были обязательства перед "трубопроводным лобби", вынуждена учитывать интересы и лоббистов конкурирующего способа транспортировки. И теперь Путин сам привез себе дополнительные (и скорее всего, фатальные) проблемы.

США и их союзники в вопросах борьбы с российским газом, вне всякого сомнения, будут дожимать ситуацию. 200 млрд кубометров газа, которые были вотчиной Газпрома на европейском рынке – хороший приз, за который можно и нужно бороться. Ну и что, что не по правилам?

Да, сегодня европейская экономика просела, и практически все поставщики сокращают свои объемы поставок в абсолютных цифрах, но тем ожесточеннее борьба за доли. И Газпром среди всех поставщиков потерял больше всех, а на отдельных локальных рынках (вроде турецкого) – вообще катастрофически. В следующем году для него схлопываются еще ряд рынков вроде болгарского, а в 22 году он полностью теряет польский рынок. Фактически закрытие Северного потока-2 и коллапс системы Турецкого потока (к чему все идет, и идет быстро) обрушивает позиции Газпрома в Европе чуть ли не вдвое. А с учетом совершенно катастрофического финансового состояния, подорванного тремя безумными гипер-проектами, которые и в хорошее-то время загрузить было нечем, дело идет к банкротству и захвату Газпрома конкурентами. Сейчас задача – максимально сбросить стоимость Газпрома перед концом. Все натужные и бодрые заявления его руководства никакого значения не имеют – ситуацию уже не исправить, модель сколлапсировала.

Кроме того, не стоит забывать, что между Европой и Россией сейчас есть только один сколько-нибудь безопасный коридор – через Белоруссию. Украина – враждебное государство, Турция никогда и не была дружественной, Прибалтика – тут все понятно. И вот как раз сейчас обвал в Белоруссии. Понятно, что Кремль пытается удержать Белоруссию любой ценой, но вот получится у него это и как – тут все еще вопросов больше, чем ответов.

Я совершенно не склонен к ситуации с Газпромом "пристегивать" ни белорусские события, ни отравление Навального – это не связанные прямо друг с другом события. Но состояние катастрофы (а Россия сегодня именно в этом состоянии) характеризуется в том числе неприятной особенностью – что бы вы ни делали (вплоть до того, что вы вообще ничего не будете делать, а замрете) – вы ухудшаете свое положение. Любое событие, которое ранее было бы в крайнем случае неприятностью, сегодня становится очередной волной цунами, накрывающей с головой.

Если несколько лет назад убийство Немцова было неприятностью, которая прошла практически без последствий, то теперь попытка убийства Навального может быть использовано по полной программе. Церемониться никто не станет. Это политика, падающего обязательно подтолкнут посильнее. Гуманизм здесь не работает. Кто бы ни травил Навального, отвечать будет режим Путина, его дружки-подельники и он сам.