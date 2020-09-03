 

Трамп сократил отрыв от Байдена до 7%

03.09.2020, 5:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за три месяца сократил отрыв от своего конкурента в связи с президентскими выборами Джо Байдена на 5%, теперь Байден опережает его всего на 7%, информирует USA Today со ссылкой на совместный опрос с университетом Саффолка в Бостоне.

Согласно результатам опроса, проголосовать за Байдена сейчас готовы 50% респондентов, а за Трампа – 43%. При этом еще 7% опрошенных заявили, что пока не решили, за кого они бы хотели отдать свой голос на грядущих выборах президента, передает «Интерфакс».

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Трамп не будет избран на второй срок).

Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента Трампа на второй срок. 

Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах. А вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил, что, если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации.



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