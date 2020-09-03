Почти половина россиян неверно назвали дату начала Второй мировой

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03.09.2020, 4:48, Новости дня

Дату начала Второй мировой войны назвали 87% россиян, при этом верно ее определили всего 33%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, 48% неверно назвали дату начала Второй мировой войны – 1941 год, 33% указали верно – 1939 год, еще 8% не знают, когда началась война, 6% назвали другой неправильный вариант, 6% затруднились ответить, информирует ВЦИОМ.

Отмечается, что среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18% указали желание Германии завоевать всех, расширить территорию и достичь мирового господства, по 8% назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами. Треть наших опрошенных не определились в вопросе о причинах начала Второй мировой войны

Также более половины россиян (58%) в качестве союзников уверенно называют США, Великобританию (52%) и Францию (26%). При этом по 5% относят к союзникам Польшу и Китай. Еще 4% включают в этот список Монголию. По 2% – Украину, Белоруссию и Чехословакию.

Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77%), а также Японию (36%), Италию (33%), Румынию (16%).

Как указано в опросе, большинство граждан с 2009 года оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный (86% в 2020 году), следующими по значимости вклада в победу, по мнению россиян, являются США (32%) и Великобритания (29%). Наиболее незначительный вклад внесла Франция, по мнению 40% россиян. Также 36% считают, что Китай практически не внес вклад в победу.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 30 августа среди 1 тыс. 600 россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (70%) верят в существование «русского характера», при этом (59%) полагают, что положительных черт в этом характере больше



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