Обнаружен способ хранения солнечной энергии

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03.09.2020, 4:25, Новости дня

Шведским ученым удалось разработать молекулу, которая способна эффективно собирать и хранить солнечную энергию.

Как утверждают специалисты, молекула способна принимать две различные формы: родительская форма поглощает солнечную энергию, а альтернативная – является более энергоемкой и стабильной ее версией. Благодаря такой особенности возникает возможность более эффективного хранения солнечной энергии.

Эта молекула была разработана шведскими учеными на суперкомпьютере. Моделирование указало на то, что полученная молекула претерпит необходимую химическую реакцию, для хранения солнечной энергии очень быстро. На данном этапе ученым предстоит узнать, как лучше всего будет извлекать из молекул, хранимую в них энергию.



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