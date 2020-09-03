 

Криминалисты из РФ не нашли в организме Навального ядов

03.09.2020, 4:16, Новости дня

Российские криминалисты не нашли в организме блогера Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По результатам нескольких проведенных в рамках доследственной проверки экспертиз никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено», – сказал собеседник ТАСС

По его словам, Навальному поставили основной диагноз – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

В среду минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / COVID-19 в России: 6 718 заболевших за сутки

22.07 / Россия и Турция решили создать совместную рабочую группу по Ливии

26.06 / Мосгоризбирком повторно проверит списки избирателей

13.08 / Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании шпионской программы «Дроворуб»

30.08 / Минюст США обвинили в ограничении расследования «сговора» Трампа и Москвы

28.07 / Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая

24.06 / На площади Куйбышева в Самаре все готово к Параду Победы

14.07 / Эксперт: Туристический сектор Камчатки ждет взрывной рост

08.07 / Жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове

03.07 / Сократить повреждения от инсульта поможет новый препарат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска