На украинский язык обучения перешли около 200 тыс. школьников на Украине

03.09.2020, 4:16, Новости дня

Около 200 тыс. учеников на Украине, которые ранее учились на русском языке, с 1 сентября перешли на украинский язык обучения, сообщил в среду уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Около 200 тыс. учащихся, которые ранее обучались на русском, будут изучать дисциплины на украинском языке. Это та категория учащихся, которые с 1 сентября переходят на стопроцентное изучение всех дисциплин на государственном языке. Есть еще две категории, для которых переход на украинский язык обучения будет происходить постепенно», – передает РИА «Новости» его сообщение со ссылкой на пресс-службу кабмина.

При этом Креминь отметил, что все разговоры о применении других языков в процессе обучения является «не более чем политическим вопросом».

«Я абсолютно убежден, что никаких политических спекуляций вокруг языка обучения быть не может. Органы управления образованием, как и родительские коллективы, сегодня понимают, что государственный язык – украинский – должен быть с 1-го класса. А мы должны идти навстречу тем общинам, которые являются сознательными и ответственными. Чем больше языков знает ребенок, учащийся, тем больше у него возможностей для реализации себя и на Украине, и в мире», – добавил он.

Также он подчеркнул, что в этом году только восемь детей на Украине сдали ВНО (Внешнее независимое оценивание) на 200 баллов (в прошлом году их было 17), и отметил, что его это «не устраивает».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. В соответствии с этим законом с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке.