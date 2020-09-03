Разработчик «Новичка» заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления веществом

03.09.2020, 3:48, Новости дня

Описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком», сообщил один из разработчиков вещества Леонид Ринк.

Попытки увязать «отравление» Навального с «Новичком» являются абсолютной политической ерундой, сказал Ринк РИА «Новости».

Разработчик добавил, что отравление блогера «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.

Он заверил, что РФ не предоставят пробы Навального, которые бы подтверждали «отравление», как и в случае Литвиненко и Скрипаля.

Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

«Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ – зарин, зоман и «Новичок» (А-234) – можно исключить из списка веществ, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», – отметил Углев «Интерфаксу».

В свою очередь, общественный деятель и юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале отметил, что заявление об «отравлении» Навального «Новичком» сделали военные немецкие врачи. «Гражданские врачи не захотели сами вписываться в эту грязь?» – задался он вопросом.

Он также напомнил реплику Углева, которую тот произносил в интервью зарубежным СМИ.

«Атропин не является антидотом для «Новичка», потому что он слишком слабый ингибитор. При попытке лечить жертв «Новичка» атропином, наоборот, картина ухудшается. Во всяком случае, нам медики запрещали его использовать. Раз они его лечат атропином, то, скорее всего, он был поражен не боевым отравляющим веществом, а веществами антихолиностеразного действия», – привел Ремесло цитату Углева.

Между тем минобороны Германии сообщило, что институт бундесвера, который анализировал пробы Навального, сертифицирован Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает ТАСС.

Также глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с российским послом в Берлине заявил, что дал понять «необходимость полного расследования инцидента с Навальным».

«Мы еще раз недвусмысленно сформулировали наш призыв – в полной транспарентности <…> прояснить обстоятельства», – сказал Маас после беседы с послом РФ в Берлине Сергеем Нечаевым.

Он подчеркнул, что ответственные за произошедшее с Навальным должны быть найдены и наказаны.

Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что утверждения немецкого правительства об отравлении Навального «Новичком» нуждаются в весомых доказательствах.

«Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами», – сказал Слуцкий.

«Иначе все это может превратиться в очередную провокацию в стиле хайли лайкли», – сказал депутат.

«Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству», – подчеркнул он.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В среду минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ, основной диагноз у пациента – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.