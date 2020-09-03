 

Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Бориса Клюева

03.09.2020, 3:48, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Бориса Клюева, назвав его «хранителем легендарных традиций театрального искусства и кинематографа».

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Владимировича Клюева. Народный артист РФ Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актеров – хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», – передаются слова российского лидера в телеграмме на сайте Кремля.

Путин также добавил, что Борис Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1969 года – актер Государственного академического Малого театра России, где исполнил различные роли более чем в 60 спектаклях.

Он снимался в ряде известных советских фильмах, в частности «ТАСС уполномочен заявить», «Криминальный квартет», «Наградить (посмертно)». Клюев не раз исполнял роли в экранизациях: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Очарованный странник», одной из самых известных ролей Клюева стала роль графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Также он известен ролями в сериалах «Воронины», «Физрук», «Улицы разбитых фонарей». Всего Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах.

Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее сообщалось, что народного артиста РФ похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 сентября. Актер боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году его госпитализировали. Клюев сообщал, что испытывал серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Мнения: Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

22.08 / Guardian – «трата драгоценного времени» — в Брюсселе всё больше сомневаются в возможности договориться с Лондоном по брекситу

16.07 / Рада назначила главу Нацбанка Украины

03.07 / В Сети появилось снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

02.09 / SCMP – основатель Huawei рассказал, что предназначавшиеся США инвестиции направили в Россию

29.06 / Песков заявил об отсутствии сигналов об авариях, способных вызвать повышение радиации

31.08 / Ноутбуки Lenovo массово пострадали от обновления Windows 10

09.08 / Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Палермо

30.06 / Смартфоны Xiaomi резко подорожают в 2021 году

04.08 / Израиль предложил Ливану помощь после взрыва в порту Бейрута

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска