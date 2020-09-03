 

Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира

03.09.2020, 3:48, Новости дня

Китай готов объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

По словам китайского лидера, Пекин намерен углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок, передает ТАСС.

«Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия <…> ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание», – приводит слова председателя КНР Синьхуа.

Си Цзиньпин также выразил готовность «активно содействовать сохранению многосторонних механизмов взаимодействия, способствовать формированию человечества с единой судьбой».

Ранее послы РФ и Китая в США Анатолий Антонов и Цуй Тянькай в совместной авторской статье со страниц американского издания Defense One призвали мир отказаться от мышления эпохи холодной войны и правил игры с нулевой суммой.

Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ потеряла статус главного противника США.



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