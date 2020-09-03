 

Мнение: Знаменитый полковник…

03.09.2020, 3:45, Разное

В отношении казанского полковника Тараса Дорошкевича, ставшего знаменитым после того, как он открыл огонь по подчиненным, оказывается, возбудили уголовное дело.

Выясняется, что полковник Тарас Дорошкевич  прославился еще в 2017 году, когда служил начальником отдел полиции № 10 «Промышленный», когда туда пришли общественники и журналисты «по жалобам граждан на неблагоустроенную парковку, в связи с отсутствием парковочных мест для инвалидов», но были избиты.

Это видео набрало более 440 000 просмотров, но с Тараса Дорошкевича (на видеозаписи с 17:44) – как с гуся вода. Поговаривают, что у него серьезные покровители в УСБ МВД Татарстана.

На этот раз тоже прикроют? Тем более, что у видеозаписи со стрельбой не так уж и много просмотров?

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / “Катюша” ликвидировала в Ираке третий за неделю военный вертолет США

05.08 / “Очень скучаю”: Андрейченко показала редкое фото покойного рэпера Децла

09.07 / «Вставай, кто рабства не хочет!»

07.08 / Диетологи назвали продукты, насыщенные необходимым сердцу микроэлементом

27.07 / Визовая война

12.07 / Эксперты проанализировали заявления о вреде масок от коронавируса для мозга

12.08 / «Хапун» — излюбленная тактика белорусских силовиков

16.08 / Коронавирус: мемы о Путине наводнили социальные сети

01.09 / Яд для «охранника Путина»

25.06 / Телеканал “Россия 1” объявил о показе сериала “Березка” с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска