Мнение: Знаменитый полковник…

03.09.2020, 3:45, Разное

В отношении казанского полковника Тараса Дорошкевича, ставшего знаменитым после того, как он открыл огонь по подчиненным, оказывается, возбудили уголовное дело.

Выясняется, что полковник Тарас Дорошкевич прославился еще в 2017 году, когда служил начальником отдел полиции № 10 «Промышленный», когда туда пришли общественники и журналисты «по жалобам граждан на неблагоустроенную парковку, в связи с отсутствием парковочных мест для инвалидов», но были избиты.

Это видео набрало более 440 000 просмотров, но с Тараса Дорошкевича (на видеозаписи с 17:44) – как с гуся вода. Поговаривают, что у него серьезные покровители в УСБ МВД Татарстана.

На этот раз тоже прикроют? Тем более, что у видеозаписи со стрельбой не так уж и много просмотров?