Мнение: О сеансе саморазоблачения Владимира Путина

03.09.2020, 3:40, Разное



Фото © ТАСС.

Едва ли не каждый знает, что нынешний российский президент Владимир #Путин очень любит детей, и чужих тоже. В хорошем смысле, а не в том, который возник после шокирующего поцелуя мальчика Никиты на Красной площади в Москве. И тому, кстати, есть масса различных свидетельств.

В общем, полноценный Отец нации в этом году… попробовал себя в качестве продвинутого педагога, проведя дистанционный урок для школьников в День знаний. Говорил он много и всё больше о великом прошлом, о войне в основном, а что касается многообещающего настоящего… Глава государства выдал одно неожиданное и саморазоблачительное признание в прямой эфир.

«У нас ещё много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», – сообщил Владимир Путин. И добавил, что подтверждением передовых технологий России выступает, в частности, успешное внедрение дистанционного обучения в школах, а также средних и высших учебных заведениях.

Как по мне, так это – нонсенс.

Во-первых, откровенное заявление – не только «страна-бензоколонка» – по всем нормам русского языка показывает, что #Россия на взгляд её нынешнего президента как раз бензоколонка и есть первым делом. Бензоколонка плюс ещё некие новые технологические возможности, позволившие, в частности, огромной стране быстро перейти на дистанционное школьное и вузовское обучение.

Но, во-вторых, pardonne-moi, есть нескромный вопрос – а какие, собственно, это передовые российские технологические возможности? Выстреливший в этом году Zoom как площадка и платформа для интернет-образования – американский. Skype, который тоже использовался в образовательных целях, написан эстонскими программистами по заказу шведа Никласа Зеннстрема и датчанина Януса Фрииса. Электронный дневник школьника используется уже давно и в процессе собственно образования играет вторичную роль. Что ещё? Мессенджеры, где общались учителя и родителе – тоже иностранного производства, за исключением Телеграм. Но с его создателем, Павлом Дуровым, Россия обошлась так, что теперь этот проект также вынесен за пределы страны.

Конечно, ещё мы делаем ракеты и даже строим кое-где АЭС. Хотя и то, и другое на деле означает тихое проедание советского наследия. А что вместо?

То есть, вот какой вопрос: что именно, какие собственные передовые технологии поставим в плюс России, чтобы она имела полное право на путинское не только «бензоколонка»?