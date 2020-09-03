 

Мнение: О сеансе саморазоблачения Владимира Путина

03.09.2020, 3:40, Разное


Фото © ТАСС.

Едва ли не каждый знает, что нынешний российский президент Владимир #Путин очень любит детей, и чужих тоже. В хорошем смысле, а не в том, который возник после шокирующего поцелуя мальчика Никиты на Красной площади в Москве. И тому, кстати, есть масса различных свидетельств.

В общем, полноценный Отец нации в этом году… попробовал себя в качестве продвинутого педагога, проведя дистанционный урок для школьников в День знаний. Говорил он много и всё больше о великом прошлом, о войне в основном, а что касается многообещающего настоящего… Глава государства выдал одно неожиданное и саморазоблачительное признание в прямой эфир.

«У нас ещё много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», – сообщил Владимир Путин. И добавил, что подтверждением передовых технологий России выступает, в частности, успешное внедрение дистанционного обучения в школах, а также средних и высших учебных заведениях.

Как по мне, так это – нонсенс.

Во-первых, откровенное заявление – не только «страна-бензоколонка» – по всем нормам русского языка показывает, что #Россия на взгляд её нынешнего президента как раз бензоколонка и есть первым делом. Бензоколонка плюс ещё некие новые технологические возможности, позволившие, в частности, огромной стране быстро перейти на дистанционное школьное и вузовское обучение.

Но, во-вторых, pardonne-moi, есть нескромный вопрос – а какие, собственно, это передовые российские технологические возможности? Выстреливший в этом году Zoom как площадка и платформа для интернет-образования – американский. Skype, который тоже использовался в образовательных целях, написан эстонскими программистами по заказу шведа Никласа Зеннстрема и датчанина Януса Фрииса. Электронный дневник школьника используется уже давно и в процессе собственно образования играет вторичную роль. Что ещё? Мессенджеры, где общались учителя и родителе – тоже иностранного производства, за исключением Телеграм. Но с его создателем, Павлом Дуровым, Россия обошлась так, что теперь этот проект также вынесен за пределы страны.

Конечно, ещё мы делаем ракеты и даже строим кое-где АЭС. Хотя и то, и другое на деле означает тихое проедание советского наследия. А что вместо?

То есть, вот какой вопрос: что именно, какие собственные передовые технологии поставим в плюс России, чтобы она имела полное право на путинское не только «бензоколонка»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Носила на руках: дети Прилучного нашли общий язык с Карпович во время отдыха

06.07 / Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который заметили 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

28.07 / Мнение: Подготовка снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ инструкторами НАТО

26.08 / Товарищ нейромайор

18.08 / Мнение: Письмо: “99% не цепляют”

21.08 / Муж Валентины Легкоступовой хочет забрать деньги из ее квартиры

28.06 / Вражда продолжается: Райан Рейнольдс испортил онлайн-вечеринку Хью Джекмана

17.08 / Еще одна кукла «оживает» и двигает ногами в шкафу

06.08 / “Разбираемся в тонкостях и нюансах!”: Юлия Высоцкая поделилась мнением о кофейных чашках

23.07 / Тайная вечеря Дьявола в Уилмингтоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска