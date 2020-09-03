Мнение: Обидно!

03.09.2020, 3:31, Разное

Гулял я по Мальте. Забрел в городок с труднопроизносимым названием – что-то типа “Торшин”. Захотелось взглянуть на якобы древнейший на земле храм эпохи неолита, которому 6 тыс. лет. (древнее пирамид!) Он на юге острова, несколько в стороне от основных туристских маршрутов. Ну, это-то я люблю! По Светлову: “Мне не нужно необходимое, но я не могу без лишнего!”

Этот “Неолитик Темпл” оказался, как и следовало ожидать, грудой камней, по виду мало чем отличающихся от тех, что навалены там повсюду… Походил я там, попытался проникнуться духом тысячелетий, так и не смог – и с горя пошел просто по городу. Он маленький, уютный, узенький, как все на Мальте.

В центре – лавка, в которой продают горячую пиццу. Заказал с грибами, бутылка колы была у меня уже с собой – ну, чем не “Завтрак туриста”? Продавец – типичный мальтийский паренек, чуть арабского вида, на вид – лет 20-22. Спрашивает меня, радушно улыбаясь:

– А ю Инглиш о Джёмен?

– Ноу, – отвечаю я гордо. – Ай эм Рашен!

На лице у паренька – полнейшее и искреннее недоумение.

– Вот? – спрашивает он еще раз.

Я уже и сам в легкой растерянности.

– Ну как же! – бормочу. – Рашен. Раша! Май кантри из Раша! Ду ю ноу?

Паренек смотрит столь же чистыми, невинными и явно непонимающими глазами.

– Да блин! – ору я. – Раша! Москоу! Ду ю ноу Москоу?

– Вот? – спрашивает паренек. – Джёмен?

– Какой, к черту, Джемен! Ну… Уэлл… Раша! Рашен Федерейшн!Сталин! О… Шталин? Брежнев! – кричу я уже в полном отчаянии.

Почему вдруг в тяжелый момент я начал перечислять имена вождей? Тайна. Тайна подсознания.

Но и это не помогло. Парень явно никогда не слыхал ни о каком Сталине, равно как и о Шталине. Вообще, было очевидно, что за Германией для него Ойкумена заканчивалась…

Плюнув, я ни с чем ушел искать лавочку, чтобы съесть пиццу, которая в итоге оказалась не очень горячей и не больно-то вкусной. Вполне советской она оказалась: много теста и маловато собственно начинки, тех же грибов.

Напротив лавочки я увидел аккуратненькое двухэтажное здание, в нем дверь, а над дверью – затейливый герб и надпись. Я разобрал, что она означает: “Городской клуб фанатов ФК “Лацио” (Рим)”.

“Вот сволочи! – думал я по пути обратно в гостиницу. – Какой-то “Лацио” они знают, а Москву – нет!” (2003 г.)