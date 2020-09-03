Мнение: Случай России и Белоруссии: подрыв стабильности в мире

03.09.2020, 3:30, Разное

Венесуэльские товарищи о ситуации в Белоруссии.

Так сказать взгляд чавистов на попытку свержения Лукашенко.

Случай России и Белоруссии: подрыв стабильности в мире (Telesur, Венесуэла)

Эрикмар М. Бальса Герреро (Erikmar M. Balza Guerrero)

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Президенту Республики Беларуси А.Г. Лукашенко.

Президенту Боливарианской Республики Венесуэлы Николасу Мадуро Моросу.

А также всему нашему народу.

Сегодня мы являемся свидетелями знакового момента в истории взаимоотношений белорусского и русского народов. Вековой союз братских государств подвергается нападкам нашего соседа из Северной Америки: так американцы пытаются навязать всему миру унилатерализм, распуская свои имперские щупальца и на латиноамериканский регион путем проведения госпереворотов, экономических блокад, политических покушений, а также спонсируя терроризм в демократических государствах. В Евразии примером такого государства служит Украина, сегодня же объектом гнусного плана США стали российско-белорусские отношения.

Мы уверены, что крепкий союз наших государств является основой экономической, политической и военной безопасности, а также основным условием безопасности стран-членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, которые в скором будущем будут определять экономическую повестку дня экономического международного сообщества.

Циничная атака на Белоруссию была спланирована заблаговременно. Она была связана с президентскими выборами в стране 9 августа 2020 года. Целью ее стало разрушение белорусского государства и нашего союза, что ослабит позиции всех стран СНГ и разорвет их связь.

Данная статья адресована не только президентам России и Белоруссии, но и всем лидерам, которые выступают за поликультурную среду. Новое вмешательство спланировано с целью разобщить нации, объединенные общей историей и тесными стратегическими отношениями.

Главная катастрофа мирового масштаба, а именно распад СССР, несмотря на все достижения в социальной и политической сфере, нанесло значительный урон славянским народам, лишив их территориального единства и поставив под угрозу политическое, социоэкономическое и культурное сообщества.

Время ставит нас в условия выживания, требует от нас сохранять мир в обществе и защищать наши демократические государства. С каждым днем делать это становится сложнее из-за вмешательства внешних противников под руководством политической, финансовой и военной элиты США, вводящей экономические санкции, ведущей информационную войну и оказывающей политическое давление на всей территории наших государств. Такой сценарий мы уже наблюдали на Кубе, сегодня же в Венесуэле он принял еще более серьезный характер. Нация освободителей, мужчин и женщин, совершивших великие перемены во имя равенства и самоопределения свободных наций. Перед лицом объявленного кризиса капитализма, богатая природными ресурсами Венесуэла спасет с их помощью промышленность, а вместе с ней и отстоит достоинство венесуэльского народа.

От решения этой проблемы зависит судьба России как державы, главного противника американской «сверхдержавы» войны и грабежа. И хотя нас разделяют более 11000 километров расстояния, мы пристально следим за складывающейся ситуацией.

Неоднократно заявления и действия лидеров России и Белоруссии подтверждали осознание серьезности нынешних вызовов. Очевидно, что реагировать на них необходимо с опорой на тесные отношения и общие интересы государств. Именно такой подход лег в основу созданного Союзного государства России и Беларуси. Его создание стало важным шагом в преодолении последствий разрушительного Беловежского соглашения 1991 года (официальный распад СССР и создание Содружества Независимых Государств).

Однако на пути к достижению наших общих целей стоят корыстные интересы Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Стремясь спасти погруженный в кризис мировой капитализм, всячески используя механизмы «гибридных войн», они углубляют и разжигают «управляемый хаос», как это случилось в Венесуэле во время жестоких протестов фашистских ультраправых в 2014 и 2017 годах. Новая мишенью США стала Белоруссия, а также оппоненты Путина в соседней России.

Противникам демократически избранного правительства Александра Лукашенко отводится та же роль, что и участникам «оранжевой революции» на Украине. И, как обычно, делается эти под предлогом присоединения к «свободному миру» или, как кричат на площади Альтамира в Каракасе, к «свободной Венесуэле».

Белоруссии удалось не только сохранить лучшие достижения СССР, но и вывести их на новый уровень. За прошедшую четверть века был достигнут устойчивый рост экономического потенциала страны. Если антинациональным силам Вашингтона удастся уничтожить эти уникальные достижения, это положит конец молодому белорусскому государству. Более того, это нанесло бы серьезный удар по интересам России, лишив ее самого важного и надежного союзника на континенте, что поставит под угрозу безопасность и стабильность на всем евразийском пространстве.

Чтобы противостоять разрушительным планам, мы должны перейти от деклараций и протоколов к конкретным мерам, срочным и решительным действиям, целью которых должно стать максимальное укрепление Российско-белорусского союза. Необходимо в срочном порядке активизировать деятельность его учреждений во всех областях. Необходимо разработать четкую программу политического, экономического, социального, научного и культурного взаимодействия братских государств перед лицом исторической угрозы.

Все народные патриотические силы, партии, общественные движения не только Евразии, но и всего мира, должны придерживаться следующего плана действий:

1 — Расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества. Именно на такой основе должны строиться прочные отношения. Необходим объективный анализ всех наших коммерческих и экономических связей, внедрение инновационных методов оплаты и стимуляция индустриализации стран. Таким образом, зависимость экономики страны от нефти снижается, как в случае Венесуэлы.

2 — Максимальное укрепление взаимодействия между Россией, Беларусью и Латинской Америкой. Создание широкой сети совместных предприятий в машиностроении, нефтегазовой промышленности, электронике, сельском хозяйстве, текстильной промышленности на опыте китайского «Шелкового пути», который вывел Китай на американский рынок, лишив США значительной прибыли и экономического лидерства. Вспомним, что в годы советского правления такое взаимодействие между странами было для них выгодным. Необходимо обратиться к опыту прошлых лет. Убедительным примеров успешного сотрудничества служит Новосибирская российско-белорусская трамвайная компания «Белкоммаш-Сибирь», строительство которой инициировал мэр города, член КПРФ Анатолий Локоть.

3 — Значительное увеличение мест в российских и латиноамериканских университетах. Недостаточное внимание к этому вопросу недопустимо, в том время как Европа, в частности Польша, активно привлекает в свои университеты молодежь со всего мира. А ведь основу методологии университетов Варшавы и Кракова заложили еще нацистские оккупанты: их «педагоги» лелеют имперские сны и радуются видимым проявлениям расизма.

4 — Значительное расширение деятельности, касающейся публичной дипломатии. Необходимо вовлечь общественные движения наших стран в процессы интеграции, как это сделал бы командующий боливарианской революцией Уго Чавес.

5 — Скоординированная борьба России, Белоруссии и Латинской Америки против коронавируса. Помимо координации профилактических мероприятий должно быть обеспечено снабжение всех граждан мира противовирусными вакцинами российского производства. Россия обязалась оказывать гуманитарную помощь латиноамериканским странам, примером чего является производство российской вакцины на Кубе и в Венесуэле.

6 — Широкое использование культурного потенциала, языков, традиций, исторических достижений. Поддержка средств массовой информации для укрепления связей между нашими народами и межгосударственного взаимодействия. В случае Венесуэлы необходимо оценивать работу СМИ, которые имеют поддержку государства, любо являются государственными, а также обеспечить освещение происходящих в мире гибридных войн. Недопустимо читать лживую информацию о ситуации в Венесуэле на российских новостных порталах, при этом надо понимать, что это дело рук вездесущих империалистов, которые кричат «Нет режиму Путина» в России: а в Венесуэле — «Нет режиму Мадуро».

Президент Николас Мадуро был прав, обратившись к нам с настоятельным призывом, сказав следующее: «Я считаю, что мы заслуживаем расширения усилий для (коммуникационной) борьбы Венесуэлы за независимость, мир и истину на всех уровнях международной арены, начиная с Латинской Америки и стран Карибского бассейна».

Таким образом, я призываю вас, уважаемые Владимир Владимирович, Александр Григорьевич и Николас Мадуро Морос, принять меры для устранения любых препятствий на пути этих новых отношений в многополярном мире и обеспечить полное раскрытие огромного потенциала наших государств и соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела государств как одного из основополагающих столпов международного права. Нет сомнений в том, что такие действия будут пользоваться твердой поддержкой наших народов, которые всегда жертвовали своими детьми ради независимости, суверенитета, свободы и равенства.

Выживание в этой войне гарантирует начало разработки более гуманной политической модели в наших странах!

Мы должны четко понимать, что мир ожидают политические и социально-экономические потрясения, вызванные необратимым кризисом американской неолиберальной глобальной экспансии. В условиях, когда Соединенные Штаты находятся на грани гражданской войны, эта турбулентность становится еще более опасной. Президентские выборы в США могут вызвать новую волну отчаяния. Перспектива крушения политических, финансовых и экономических основ глобального капитализма выходит на мировую повестку дня. Мы находимся на историческом переломном этапе: нельзя хоронить себя под обломками ветхой системы, необходимо обеспечить гарантию независимости и устойчивого развития для следующих поколений.

Эрикмар М. Бальса Герреро, Telesur

https://inosmi.ru/politic/20200901/248036914.html – цинк

PS. Кстати, Мадуро перед выборами в Венесуэле, устроил массовую амнистию, выпустив из тюрем кучу оппозиционеров.

Оппозиция пока в растерянности и не может понять, в чем состоит "хитрый план диктатора". Который более года усиленно сажал злоумышленников, а перед выборами включил добряка.

Как представляется, это игра на раскол оппозиции, с вычленением из нее умеренного крыла, с которым и будут вести диалог (что Мадуро ранее уже проделывал). Ну а радикалов всегда не так уж сложно снова запихнуть в камеру (если те конечно не драпанут в Колумбию или во Флориду).