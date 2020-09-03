 

На открывшего стрельбу по подчиненным подполковника казанской полиции завели уголовное дело

03.09.2020, 3:20, Разное

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении подполковника полиции Тараса Дорошкевича, открывшего стрельбу по подчиненным в ОВД «Зареченский» в Казани.

Согласно постановлению, имеющемуся в распоряжении «Новой газеты», начальник отдела полиции Дорошкевич в неустановленный день открыл стрельбу из пневматического ружья в коридоре ОВД. Видео стрельбы накануне появилось в телеграм-каналах и соцсетях: в описании к нему говорилось, что подполковник целился в дознавателя, показатели работы которой его не устраивали.

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Дело в отношении полицейского возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и использованием оружия (ч.3 ст. 286 УК РФ). На время расследования он отстранен от работы.

Источник: Новая газета



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