ФРС США оценила ситуацию в американской экономике

03.09.2020, 3:08, Новости дня

Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала доклад под названием «Бежевая книга» о ситуации в американской экономике.

«Экономическая активность возросла в большинстве регионов [США], но в целом рост был незначительным, а активность оставалась значительно ниже уровней [, наблюдавшихся] до пандемии COVID-19. <…> Регионы отмечают продолжающуюся неопределенность и непредсказуемость, связанную с пандемией, а также ее негативное влияние на потребительскую и предпринимательскую активность», – приводит выдержку из текста доклада ФРС США ТАСС.

Финансовый регулятор утверждает, что в целом перспективы развития американской экономики «вызывают умеренный оптимизм», однако «несколько регионов вызывают некоторый пессимизм».

При этом многие американские компании продолжают «сталкиваться с трудностями при поиске необходимой рабочей силы», регистрируется низкий рост занятости. Тем не менее, указали в ФРС, повышение темпов развития промышленности фиксируется во всех регионах, «уровень потребительских расходов продолжает повышаться» при отсутствии или незначительном росте заработной платы.

Авторы доклада также зафиксировали «незначительное ценовое давление».

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что в третьем квартале 2020 года ВВП США достигнет самого высокого показателя в истории человечества.

Напомним, согласно оценке бюро экономического анализа министерства торговли США, ВВП Соединенных Штатов по итогам второго квартала рухнул на 33%. При этом глава ФРС США Джером Пауэлл в мае прогнозировал обвал ВВП США по итогам второго квартала на 20%.

В первом квартале 2020 года ВВП США упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.