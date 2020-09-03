Корпуса iPhone 12 могут сделать темно-синими

03.09.2020, 3:05, Новости дня

Незадолго до презентации новой линейки iPhone 12, которую пользователи ожидают 12 сентября, в сети появляется все больше информации об этих устройствах, в том числе и об их дизайне.

Напомним, что ранее в сети публиковалось предположение, что корпуса «двенадцатки» будут оформлены в темно-синем цвете в противовес предшественникам, которые запомнятся как темно-зеленые.

Компетентный источник подтвердил это предположение, но с некоторым уточнением. Темно-синими станут только iPhone 12 Pro. Корпуса у других моделей данной линейки будут окрашены в разные цвета: белый, черный, красный, голубой и др. Специалисты по маркетингу считают, что фирменный цвет помогает продавать любое устройство, так как делает его узнаваемым.