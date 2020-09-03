Чтобы управлять крыльями, мухи используют глаза

03.09.2020, 3:05, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что движения глаз насекомых помогают им ориентироваться в пространстве и изменять направление своего полета. Чтобы это выяснить, специалисты создали для мух-дрозофил виртуальную реальность с целью имитирования их полета.

Во время исследования специалисты помещали мух в специальную камеру со светодиодными огнями, имитирующими сигналы-раздражители. После того, как полет был записан на высокоскоростную камеру, ученые повторили опыт. В этот раз они на голову мух нанесли клей, чтобы ограничить ее движение.

В результате обнаружилось, что существенно ухудшает скорость реакции мухи и негативно влияет на ее полет ограничение движений головы. Опыты без клея показали, что глаза плодовой мухи способны реагировать в четыре раза быстрее тела или крыльев самых быстрых животных.