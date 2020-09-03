Ученые рассказали, какие сотрудники чаще получают повышение на работе

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03.09.2020, 3:05, Новости дня

Во время нового исследования специалисты попросили 450 студентов заполнить специальные анкеты с разницей в 14 лет. Такой способ помог ученым проследить, как на карьерный путь влияют личностные качества людей.

Обнаружилось, что дальше по карьерной лестнице смогли продвинуться щедрые и заслуживающие внимания люди, а эгоистичные, агрессивные и лживые работники остались на прежних должностях. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что приятные люди обладают более высокими навыками общения и нахождения в социуме.

Во время исследования обнаружилось, что эгоистичные и агрессивные сотрудники чаще продвигают личные интересы в ущерб успеху компании, а это приводит к созданию коррумпированной корпоративной культуры.



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