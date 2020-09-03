 

В КБР для медиков закупили 2,5 тыс. компьютеров

03.09.2020, 2:48, Новости дня

Руководство Кабардино-Балкарской республики (КБР) закупило для врачей 2,5 тыс. единиц компьютерной техники для ведения медицинских документов в электронном виде по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили в региональном минздраве.

«Создание цифрового контура является одним из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение». Минздравом КБР приобретено 2500 единиц компьютерного оборудования для создания автоматизированных рабочих мест для медработников. С помощью новой техники врачи смогут вести медицинскую документацию в электронном виде», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что год назад для медиков было закуплено 850 компьютеров.

Безопасность и конфиденциальность информации будет обеспечиваться санкционированным доступом к региональной медицинской информационной системе. «Более 3 тыс. медицинским работникам, в том числе тем, чьи места были автоматизированы в прошлом году, выданы электронные цифровые подписи, действующая региональная информационная медицинская система расширяется», – отметили в ведомстве.

Также в КБР внедряется модуль «Лабораторная информационная система», который, как ожидается, позволит устранит человеческий фактор и снизит долю диагностических ошибок в лабораторных исследованиях. Телемедицинские консультации позволят проводить диспансерное наблюдение за пациентами из групп риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями удаленно. На стадии завершения работы по внедрению модуля «Центральный архив медицинских изображений», который позволит получать врачам в любой медорганизации республики диагностические изображения пациентов, принятых на амбулаторное или стационарное лечение по различным схемам маршрутизации, что должно улучшить взаимодействие между учреждениями разного уровня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Авиакомпания МАУ несет миллионные убытки и вынуждена сокращать сотрудников

13.08 / Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

12.08 / Европе всё сложнее сохранять нейтралитет в новой холодной войне США и Китая

24.08 / Российские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинэстеразы

17.07 / Российские кибатлеты начали подготовку к ЧМ Cybathlon-2020

20.07 / Дамаск подвергся воздушной атаке

15.07 / Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске

01.09 / Турпоток в Крым в августе вырос на 15%

14.08 / В Беларуси из СИЗО выпустили украинцев Реуцкого и Васильева

01.07 / Кефир способствует снижению кровяного давления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска