В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

03.09.2020, 2:48, Новости дня

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес выразил мнение, что администрация Дональда Трампа должна задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года применительно к ситуации с блогером Алексеем Навальным.

По версии Менендеса, заявление германского кабмина якобы «указывает на причастность российского правительства к еще одной наглой химической атаке против собственных граждан», передает ТАСС.

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции».

«Президент Соединенных Штатов должен координировать решительный международный ответ на эту последнюю агрессию вместе с нашими партнерами и союзниками. Молчание будет интерпретироваться как молчаливое одобрение продолжения подобных атак», – утверждал сенатор.

Ранее американский сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в ответ на сообщения о якобы отравлении российского блогера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против РФ из-за ситуации с Навальным.