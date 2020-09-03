Берлускони заразился коронавирусом

03.09.2020, 2:35, Новости дня

83-летний итальянский политик, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони болен COVID-19. Об этом 2 сентября сообщило издание Corriere della Sera.

25 августа политик уже проходил тестирование, коронавируса у него не обнаружили. Новое плановое тестирование сегодня показало, что Берлускони заразился.

Он отправился на самоизоляцию в свою резиденцию, пообещав ежедневные интервью в газетах, на телевидении и в социальных сетях в поддержку кандидатов от партии “Вперед, Италия” на региональных выборах, намеченных на 20 сентября.

Глава отделения анестезии и реанимации больницы “Сан-Рафаэле” в Милане Альберто Дзангрилло заявил, что болезнь Берлускони протекает бессимптомно.

Берлускони возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента.