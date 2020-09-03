 

Столтенберг призвал Россию к полному и прозрачному расследованию отравления Навального

03.09.2020, 2:35, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил использование нервно-паралитического вещества типа “Новичок” против российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал в Twitter.

“Я решительно осуждаю использование нервно-паралитического яда военного класса, что делает еще более настоятельной необходимость проведения Россией полного и прозрачного расследования. Мы проконсультируемся с Германией и всеми союзниками НАТО относительно последствий”, – заявил Столтенберг.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения состояния здоровья политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен. Конкретное вещество, попавшее в его организм, до сегодняшнего дня не называли. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Политик до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя симптомы отравления проходят, рассказали 2 сентября в “Шарите”.

2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала оппозиционера жертвой преступления и подчеркнула, что есть “очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России”.

Веществом нервно-паралитического действия “Новичок” в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Скрипаль и его дочь Юлия. В 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса “Новичок” было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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