 

На заседании ТКГ достигли принципиального согласия о разведении сил на четырех новых участках на Донбассе

03.09.2020, 2:35, Новости дня

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, при этом дата и место разведения не уточняются.

Подгруппе по безопасности поставлена задача разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. 

Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

В 2020 году предварительная договоренность об очередном разведении сил и средств на четырех новых участках была достигнута ТКГ 20 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Видео: Причерноморье в огне

28.07 / “Все – уважаемые люди”. Данилов сообщил, что есть несколько кандидатур для замены Кучмы на консультациях в Минске

06.08 / Кличко предупредил о возврате строгого карантина в случае новой вспышки коронавируса

16.07 / Госдеп решил «подружить» американцев и сербов за 500 тыс. долларов

04.07 / Трамп: Америка остается маяком свободы и символом процветания

23.08 / ВС Белоруссии приступили к охране госграницы

05.07 / В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

30.08 / Нардеп от “Слуги народа” сообщил, что лечится от COVID-19

22.08 / Айский мост на Алтае стал центром торжеств по случаю Дня Государственного флага России

14.07 / Трамп освободил своего приятеля от тюрьмы и штрафа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска