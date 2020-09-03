Мнение: ПеснЬ небритого бомжа

03.09.2020, 2:10, Разное

“Лето – это маленькая жизнь” Митяева – очень трогательная песня. Для меня, по крайней мере. Слушая ее, я почти всегда размягчаюсь, что твой купчина от цыганской скрыпки. Бери голыми руками! Правда, друзья мои! что-то в ней есть… такое… То ли мелодия, то ли голос Митяева. Хотя, помню, когда я ее услышал в первый раз, она мне показалась какой-то малость слащавой (как, впрочем, почти все у Митяева). Но потом – то ли сахара в жизни поубавилось, то ли еще что…

А тут в кои-то веки решил вслушаться в слова – что ж там производит такой волшебный размягчающий эффект? Должен сказать, что на этом пути меня поджидали весьма неожиданные открытия! Оказывается – какой там сахар! “Чернуха” в самом суровом духе перестрочного кино!

Попробуем понять – КТО поет “Лето – это маленькая жизнь”? От чьего лица, кто является пресловутым “лирическим героем”?

Во-первых, это наверняка человек с чрезвычайно низким достатком: покупает пиво в целлофановом пакете (каково?), причем с утра (время действия песни – утро). Пиво с утра – алканавт?

Похоже. Кроме того, уже почти 2 месяца человек не живет дома, а живет черт знает где (“на дне”, как он сам это называет). Ушел в апреле (“Я ушел в апреле”), сейчас – “конец мая”. От квартиры отказался (“Я в мусоропровод бросил два своих ключа”). Где обретается этот чудак?

Он уже и не бреется (“тихо подрастает на щеках поросль”). Его уже посещают какие-то совсем уж странные фантазии – типа того, что УЧАСТКОВЫЙ МИЛИЦАНЕР (!) с радостью будет пить с ним пиво из одного целлофанового пакета.

Подведем итог: герой песни – давно небритый, с утра пьяный, с целлофановым пакетом, полным пива БОМЖ (в прямом смысле слова).

И вот этот бомж, оказывается, нежно и преданно любит некую женщину, которая, впрочем, на него плюет: он из дома – бомжевать, а она на юг – отдыхать (“ты вернулась с юга – я вчера видел…”)

Что же так трогает в песне? Может, вот этот вот неприкрытый буддизм?

Есть у меня такой старинный друг – Алексей Владимыч. Художник и поэт в душе, последние лет десять пробавляющийся маркетингом. Живет за городом. Называет себя “православным буддистом”.

Наверно, это как-то очень по-русски – вот так представлять себя бомжом, стоящим под окном равнодушной женщины с каким-то пакетом, из которого протекает на землю последнее пиво. “Маленькая жизнь”.