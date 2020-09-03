Клиника Charite доложила о состоянии Навального

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03.09.2020, 2:08, Новости дня

Симптомы у блогера Алексея Навального продолжают спадать, однако он все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, заявили в берлинской клинике Charite, где проходит лечение Навальный.

«Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает. (…) Алексей Навальный продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии и подключен к ИВЛ», – цитирует заявление клиники ТАСС.

Медики берлинского госпиталя исходят из того, что ухудшение здоровья Навального будет длительным. «Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать», – отметили в Charite.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком».

Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.



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