Мнение: Crusader Kings III

03.09.2020, 2:05, Разное

Вчера вышла Crusader Kings 3.

Это все та же монструозная гранд-стратегия от Paradox, которая является лучшим симулятором феодальной раздробленности из существующих.

Вторая часть вышла еще 2012-м году, но дополнения для нее продолжали выходить даже в 2019-м году, а всего их вышло несколько десятков, в результате чего общая стоимость игры в ее завершенном виде доходила до 7-8 тыс. рублей.

Можно не сомневаться, что и к -3й части выйдет масса дополнений и то что есть сейчас, это как обычно у Paradox-ов – обычный каркас, на который будут нанизывать новые механики и контент.

Сама же игра, по-прежнему адски залипательная – сел вчера вечерком на часок глянуть, закончил часа в 4 утра. Это собственно главный минус всех гранд-стратегий от Paradox – они пожирают просто неприличное количество времени.

И причины этого вполне понятны – в Crusader Kings вы играете даже не за страну, а за династию, которая шествует через века с 867 по 1444 года н.э., подвергаясь внешним и внутренним трансформациям, которые меняют облик династии, ее представителей, феоды которыми она управляет и страну, которой она формально правит. Начав разбираться в системе баронств, графств, герцогств и королевств, постепенно переходишь к вопросам династического родства, отношениям с Папой Римским, вассальным правам и обязанностям, праву наследования и т.д. и т.п.

Даже в текущем "голом виде", CK3 дарит массу возможностей – можно устроить религиозный раскол, основав свое ответвление христианства или ислама, можно создать тайный орден и отыгрывать средневековых масонов, можно наконец одного из придворных в каннибализме, скрыть этот факт и организовать брак с одним из потенциальных внутренних врагов, для последующей дискредитации в глазах знати и общества, можно поймать канцлера-гомосека, публично его осудить, посадить в тюрьму и пытать, можно попросить у Ватикана денег на строительство храма, пообещать пойти в Крестовый поход на Иерусалим, потом обмануть и не пойти, заявив, что тут есть более важное дело по захвату феода обнаглевшего родственника. Если у вас плохо с харизмой и дипломатией не беда, можно заняться культивированием ужаса, наводя страх на знать и подданных организацией казней, пыток и убийств родственников. Хотя конечно, ничего не мешает вам пытаться отыгрывать добродетельного монарха подставляющего не только вторую щеку.

В значительной степени, все это как и раньше, делает Crusader Kings не только и не столько стратегией, но и RPG. с квестами, развитием вашего персонажа (который конечно умрет о старости или от руки убийцы или на поле боя, но смену ему придет потомок, если вы уже успели заделать детей). В конечном итоге, это игра про выбор и последствия – как на уровне государственной деятельности, так и на уровне человеческих отношений. И уже только от вас зависит, кто у вас получится – славный король-добряк или кровавый упырь, который и наследников потом воспитает в соответствующем духе, дабы ваши подданные и соседи только и мечтали, когда же эту мерзопакостную семейку вырежут под ноль, включая младенцев.

Из серьезных плюсов стоит отметить:

1. Стратегия сразу вышла на русском языке (перевод с огрехами, но не критичными)

2. Для стартовой версии в ней непривычно много контента, как для игр Paradox. В отличие от того же "Император" про античное средиземноморье, CK3 играбельна со старта.

3. Графика серьезно похорошела, а 3D модельки персонажей очень быстро становятся привычными и родными – некоторых сволочей из ваших родственников вы будете знать в лицо.

4. Масштабирование карты меняет ее облик под старину – сделано очень симпатично, да и в целом, общее визуальное впечатление проекта приятственно глазу.

5. Основные механики сохранились + к ним добавились новые – игра продолжает счастливо эволюционировать.

6. Как обычно, подобные проекты дают возможность получить дополнительные знания по исторической географии рассматриваемого периода и династическому разнообразию.

Из минусов:

1. Контента пока несколько меньше чем в CK2, но это со временем поправят.

2. Несмотря на то, что обучение серьезно подтянули, некоторые вещи не интуитивны и порой приходится самому догадываться, чего от вас хотят. Игра по-прежнему имеет серьезный порог вхождения, но по сравнению с предшественниками, этот порог серьезно снижен.

В целом, данная стратегия стоит каждого потраченного рубля и она очевидно будет жить еще долгие годы. Но помните, она пожирает время в промышленных масштабах.