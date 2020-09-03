Создана электронная кожа, которая способна реагировать на боль

03.09.2020, 1:44, Новости дня

Исследователями была разработана электронная искусственная кожа, реагирующая на боль таким же образом, что и настоящая. Как утверждают специалисты, их разработка открывает путь к лучшему протезированию и более умной робототехнике.

Прототип устройства способен в электронном виде воспроизвести то, как кожа человека ощущает боль. Устройство способно имитировать почти мгновенную обратную связь организма и может реагировать на болезненные ощущения со скоростью света, с которой нервные сигналы поступают в мозг.

По словам ученых, прототип датчика боли является эффективным способом продвижения в направлении биомедицинских технологий и интеллектуальной робототехники следующего поколения.