Джордж Кент: США готовят санкции в отношении режима Лукашенко

03.09.2020, 1:35, Новости дня

Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент (George Kent) подчеркнул, что ситуация в Беларуси не должна рассматриваться через призму геополитической конкуренции и противостояния между Россией и Западом. Об этом он сказал в среду, 2 сентября, во время организованного Германским Фондом Маршалла (German Marshall Fund) вебинара.

«Это было одним из посланий заместителя госсекретаря США Бигана, когда он встречался с Лавровым и другими российскими официальными лицами на прошлой неделе в Москве. Ситуация в Беларуси – это вопрос Беларуси и про белорусский народ», – отметил Джордж Кент, который сопровождал заместителя госсекретаря Стивена Бигана во время его встречи с российским главой МИДа и днем ранее ­– со Светланой Тихановской. Последняя, как считает оппозиция в Беларуси, является победителем прошедших 9 августа президентских выборов.

Представитель Госдепартамента добавил, что политика США не направлена на то, чтобы Беларусь делала выбор между Западом и Россией: «Из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство белорусов хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией. И это не то, что мы оспариваем или рассматриваем как проблему. Вопрос заключается в праве белорусов иметь право голоса при определении будущего своей страны».

Джордж Кент подчеркивает, что США поддерживает народ Беларуси, но «не навязывает какое-либо решение или путь».

Вашингтон выступает за то, чтобы между властями Беларуси и гражданским обществом был бы создан диалог, при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), членами которой являются более 50 стран, в том числе Беларусь и Россия: «Мы твердо убеждены, что ОБСЕ – правильная организация, потому что она может собрать всех за столом переговоров, где у каждого есть право голоса. Обычно механизмом для решения подобных ситуаций является так называя “Тройка”, состоящая из действующего председателя организации – в данный момент Албании, председателя прошлого года – Словакии и будущего председателя на следующий год – Швеции. Все три страны готовы сыграть посредническую роль».

США, со своей стороны, будут продолжать дипломатический диалог «со всеми сторонами», добавил представитель Госдепартамента. Однако при этом Вашингтон ясно дал понять Москве, что отношения между США и Россией будут значительно ухудшены, если Кремль решится на военное вмешательство в Беларусь, подчеркнул Джордж Кент.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган, в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода, также сказал, что развертывание российских сил в Беларуси «повлечет значительные последствия для отношений между Россией и США».

Госдепартамент рассматривает варианты ответных мер на возможное военное вмешательство России, добавляет Джордж Кент, но, в первую очередь, Вашингтон надеется на то, что Москва осознает, что российское вмешательство может стать наихудшим сценарием для нее самой. В Беларуси нет антироссийских настроений, но если Кремль прибегнет к военной интервенции в пользу утратившего легитимность в глазах белорусского народа президента, то это настроит народ Беларуси против России. «Я думаю, что военное вмешательство было бы катастрофическим для имиджа России в Беларуси», ­– отмечает Кент. ­

В то же самое время, США заинтересованы в продлении диалога с Москвой, в частности относительно вопросов по Северной Корее и продлении переговоров по стратегической безопасности и контролю над вооружениями. «Всегда будут вопросы геостратегической важности, в которых наши интересы должны совпадать», – подчеркнул Джордж Кент.

Относительно кризиса в Беларуси, Вашингтон продолжает выступать за прекращение насилия со стороны властей в отношении протестующих и за то, чтобы все задержанные лица и политические заключенные были выпущены, отмечает представитель Госдепартамента. Он добавляет, что если ЕС и Канада сняли все санкции с режима Лукашенко в 2016 и 2017 годах после освобождения политических заключенных, то США всех санкций не снимали. В американском санкционном списке до сих пор находится 16 официальных лиц, включая Александра Лукашенко и главу ЦИК Лидию Ярмошину.

Вашингтон приостановил санкции только в отношении ряда государственных предприятий, что, в частности, позволило импортировать американскую нефть в Беларусь для диверсификации ее энергетических поставок. На данный момент Госдепартамент не планирует восстановление секторальных санкций, чтобы не оказать негативного влияния на белорусскую экономику и предприятия, работники которых могут участвовать в протестном движении. Но, наряду с Европейским союзом, Вашингтон рассматривает включение в санкционный список ряда других, причастных к насилию и фальсификациям результатов выборов, лиц, подчеркнул представитель Госдепартамента.

В понедельник, 31 августа, страны Балтии первыми из стран Европейского Союза наложили санкции на 30 официальных лиц в Минске, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

В пятницу, 4 сентября, Эстония также организует неформальную (по формуле Аррии) встречу Совета Безопасности ООН, на которой выступит Светлана Тихановская. «Мы (США) согласились выступить одним из спонсоров этой сессии, как и некоторые другие члены Совета Безопасности, – отметил Джордж Кент. ­– Мы считаем это вполне целесообразным. Я благодарен Эстонии за проявленную инициативу».

Ранее Эстония и США поднимали вопрос о ситуации в Беларуси 18 августа во время официальной встречи Совета Безопасности ООН, но только в рамках формата «любые другие вопросы». Этот формат используется, в частности, для обсуждения тем, вынос которых на официальный уровень маловероятен. Представители России и Китая осудили данный шаг, отметив, что ситуация в Беларуси является внутриполитическим вопросом. Постоянные члены Совбеза ООН – Россия, Китай, США, Франция и Великобритания – могут блокировать включение ряда вопросов в официальную повестку дня в Совете безопасности.