 

Украина более месяца не может получить информацию о состоянии и местонахождении удерживаемых в ОРДЛО лиц – Офис президента

03.09.2020, 1:10, Новости дня

Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении лиц, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом пресс-служба Офиса президента Украины сообщила по итогам заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 2 сентября.

“В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения”, – подчеркнули в Офисе президента. 

Связывать процесс освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами недопустимо, заявил координатор от ОБСЕ Тони Фриш. Он призвал всех участников переговоров завершить процесс обмена списками о взаимном освобождении удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

Представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, журналист Денис Казанский обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате “всех на всех” предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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