В 208-м округе в Черниговской области зарегистрирован первый кандидат на довыборы – ЦИК Украины
03.09.2020, 1:10, Новости дня
Зарегистрирован первый кандидат в народные депутаты Украины на промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) на странице в Facebook.
На промежуточных выборах кандидатом в народные депутаты зарегистрировали Алексея Оскера, говорится в заявлении.
Перший ✅Комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати у 208 окрузі. Це самовисуванець, 35-річний Олексій…
Posted by Центральна виборча комісія – Central Election Commission of Ukraine on Kolmapäev, 2. September 2020
На заседании также утвердили объем средств на промежуточные выборы в 208-м округе и сметe расходов ЦИК на проведение выборов.
По информации ЦИК, Оскер родился 18 июля 1985 года в селе Бездрик Сумского района Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование. Он беспартийный, проживает в городе Сумы, судимость отсутствует. Баллотируется в порядке самовыдвижения.
5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.
О намерении баллотироваться в 208-м округе заявлял лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Кандидатом от партии “Слуга народа” по округу выдвинули юриста Анатолия Гунько.
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