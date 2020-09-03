Мнение: “Единички” для нуворишей

03.09.2020, 0:45, Разное

Раньше мы испытывали гордость оттого, что “советские микропроцессоры – самые большие микропроцессоры в мире”. В последнее время у нас не менее своеобразный повод для гордости, усиленно поддерживаемый прессой: будто бы “наши русские миллионеры – самые богатые миллионеры в мире”.

А ведь ни фига. Тут прочитал давеча классный роман Тома Вулфа “Костры амбиций”, рассказывающий о “нелегких буднях высокооплачиваемых трудящихся города Нью-Йорка”. Автор – американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии и пр. и пр. Среди массы всего интересного запомнилось и вот что: главный герой перед своим окончательный крахом проник в американский “высший свет”, и там его ознакомили с общепринятой в тех кругах классификацией личных состояний. Оказалось, что она очень простая: единица измерения так и называется – “единичка”. А равна эта самая “единичка” 100 миллионам долл. “личных средств”. Про членов общества так и говорят, когда по-свойски: у этого, мол, две “единички”, а у того – четыре. Одна “единичка” – это, понятно, низший уровень. Главный герой, “воротила бизнеса”, который весь роман тщетно мечтал отдать долг в 1,8 млн. за свою квартирку в фешенебельном районе “Большого Яблока”, был неприятно поражен. Я тоже.

О как! А вы все – Абрамович, Абрамович…