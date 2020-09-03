 

Мнение: Навального отравили “Новичком”

03.09.2020, 0:41, Разное

Аха-ха, нас ждет очередная серия.
Правительство Германии заявляет https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erklaerung-der-bundesregierung-im-fall-nawalny-1781790, что Навального отравили "Новичком". Да это же просто комбо.
Трудно как-то серьезно относится к таким заявлениям после дела Скрипаля, так что полагаю, данная история еще порадует нас массой смешных гэгов и сюжетных поворотов.
Если Навальный отравлен "Новичком", то получается, что "самый смертельный яд" в очередной раз не смог убить. Пока что гибнут только случайные наркоманы и невинные коты.

"Что же к этому привело? Некомпетентность, моя Дорогая Америка!" (с) президент Джон Генри Эдем

Источник: Colonel Cassad



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