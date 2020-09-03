Мнение: Мезальянс без дисбаланса – 2

03.09.2020, 0:00, Разное

Вчера обсуждали, как при мезальянсе не допустить дисбаланса.

В целом большинство верно ответили, но кое-что упустили.

Если решать эту задачу математически, получится следующее.

Баланс – это СЗ(1)= СЗ(2), где СЗ – положительная величина.

То есть баланс – это когда субъективная значимость у партнеров большая и равна.

Некоторые думают, что баланс в паре поддерживается, когда общая территория делится пополам.

То есть когда все права равны и во всем полное равенство. Две симметричные половинки.

Но это только частный случай баланса из множества других.

И посмотрите, что для него характерно.

КП(1) = КП (2) – красное поле одного равно красному полю второго.

Вот когда в паре равенство. Когда у обоих равные территории.

А баланс может быть и при неравных территориях и при неравных вложениях.

Баланс значимостей – это СЗ(1)= СЗ(2), а все остальные величины могут быть неравны.

Красное поле – это часть общей территории, которая принадлежит одному из пары (или группы, если идет речь о группе). Понятно что это такое?

Когда возможна ситуация КП(1) = КП (2) и СЗ(1)= СЗ(2)?

Когда n(ОЗ) у обоих тоже равны.

Вкладываться необходимо строго поровну, тогда есть шанс иметь баланс, то есть большую равную значимость. При вложения должны быть конечно спонтанными, а не вытянутыми щипцами.

Но даже этого мало.

Чтобы ваша СЗ была положительной, растущей или стабильно высокой, вы должны действовать только в границах красного поля, не выходя за них.

Когда вы выходите за пределы красного поля, ваша СЗ падает.

Это происходит каждый раз, когда вы действуете мимо границ, когда вы косячите или щипцуете второго.

Когда вы действуете в границах, ваша СЗ набирает рост или остается стабильно высокой.

Если ваши вложения равны, но вы все время выходите из границ своего красного поля, ваша СЗ будет падать.

Если второй держится в границах, то очень скоро у вас окажется красного поля меньше, а у него будет больше и СЗ его будет больше, чем ваша.

Вы продолжаете вкладываться на равных, но теперь ваших вложений уже недостаточно. Вы выходите из границ красного поля, ваша СЗ падает, ваше красное поле сокращается.

При мезальянсе не в вашу пользу это происходит еще быстрей. Вчера разбирали это.

Многие вчера верно написали, что хищники выращивают СЗ такой большой, что их красное поле становится намного больше при самых маленьких вложениях.

На вопрос, как они выращивают, все почти правильно ответили, что они держатся в границах и их СЗ растет.

При большом мезальянсе не в вашу пользу и маленькой СЗ ваше красное поле очень маленькое.

Вот почему начать отношения с большой разницей ОЗ практически невозможно. СЗ ноль, вложений полезных ноль, красное поле тоже ноль.

Секс-онли с красивыми девушками не в счет, там их вложения в начале существенные, а для серьезных отношений – ноль.

Но хищники умеют из ничего выращивать что-то. Рыбакам это обычно не нужно, но и они тоже это умеют.

Рыбаки умеют все, что умеют хищники, и еще многое, чего те не умеют.

Как это происходит практически? Вот этот вот рост СЗ при мезальянсе?

1. Они сокращают до минимума n(ОЗ) второго. (И тем самым уменьшают разрыв КП)

2. Они ведут себя в границах красного поля, каким бы маленьким оно ни было.

Их СЗ растет и красное поле растет тоже.

А главное, растут даже их n(ОЗ), поскольку коэффициент n зависит от роста общей территории.

И дорастает СЗ до солидной величины, а иногда до фантастической. Их КП становится равна общему полю, то есть они захватывают все.

Хотя как писал Сунь Цзы, которого мы недавно вспоминали: в ваших границах не проиграть, а выигрыш вас зависит от второго. Не будь у жертв хищников больших корон, выигрыш хищников был бы гораздо меньше.

Как выглядит сокращение чужих вложений?

Многие рыбы и даже рапаны интуитивно понимают, что партнер не должен вкладываться слишком много, чтобы не переутомиться. Но совершенно не умеют сокращать вложения.

Некоторые не только не умеют, но и не хотят.

До сих пор еще живо правило рапанов: чем больше в вас вложатся, тем больше полюбят.

Это самое вредное правило, какое только можно придумать.

Если вас любят, желание вложений растет, но если вы будете тянуть вложения щипцами, вас разлюбят, даже если любили, а если не любили, возникнет отвращение.

Но многие догадываются, что нельзя быть человеку в напряг, если хочешь отношений, но сокращать чужие вложения не умеют.

Самый любимый способ: громко заныть, что вам неловко принимать.

Вы не только не сокращаете вложения, но и тянете щипцами уговоры.

Так вы не вложения хотите сократить, а накормить свою корону и успокоиться.

Это двойные щипцы. Одними щипцами выступает ваша объективная нужда, другими щипцами ваше нытье, как вам неудобно брать. Человеку приходится не только помогать, но еще и делать это удобным для вас.

Чтобы сократить вложения, надо постараться избежать самой ситуации, где будет очевидна ваша нужда.

Предложите более дешевый досуг вместо дорого, но так, чтобы не торчали щипцы бедной попрошайки, которой неловко, а так, чтобы второй поверил, что вы считаете такой досуг более интересным.

Постараюсь сегодня рассказать иллюстративную историю, в которой одна женщина привезла из Турции в начале 2000-ых аниматора к себе в столицу. Его СЗ во время ее отпуска была огромной, она была влюблена. У себя дома же, где она поселила этого симпатичного парня, его СЗ стала очень быстро очень маленькой, так как он постоянно переходил границы красного поля, и она не знала, как избавиться от него.

Эта же женщина через пару лет снова поехала в Турцию и опять завела роман с аниматором, не менее симпатичным, чем первый. Она так влюбилась, что опять привезла его домой, думая про себя, что это сказка опять будет недолгой, но это лучше, чем рвать по живому. Однако второй аниматор оказался нерыбой и дело приняло совсем другой оборот.

Как вести себя в границах красного поля, пока оно совсем мало?

Пока я не рассказала историю про двух бедных аниматоров, кто-нибудь может привести примеры?

Только не нужно из историй про хищников, вы часто искажаете, когда пытаетесь интерпретировать.

Лучше смоделируйте примеры или вспомните другие.