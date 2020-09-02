 

Навальный отравлен «Новичком»

02.09.2020, 17:50, Разное

Полный текст заявления правительства Германии.

2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты Бундесвера нашли следы отравления боевым веществом из группы «Новичок» в анализах Алексея Навального. Власти ФРГ призвали Россию к ответу и будут работать над дальнейшими шагами вместе с ЕС и НАТО. Российский МИД пока не комментирует эти сведения и ждет от Берлина ответа на запрос Генпрокуратуры. Полный текст заявления кабмина ФРГ — в переводе «Новой»

Распространенное пресс-службой кабмина заявление на немецком. Источник: Штеффен Зайберт, правительство ФРГ

«По заданию университетской клиники Шарите в Берлине лаборатория Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ — прим.) провела токсикологические исследования анализов Алексея Навального. Так специалисты однозначно обнаружили следы применения нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок». Алексей Навальный был доставлен на лечение в Берлин с признаками отравления 22 августа.

Канцлер Меркель, министр финансов Шольц, министр иностранных дел Маас, министр внутренних дел Зеехофер, министр юстиции Ламбрехт, министр обороны Крамп-Карренбауэр, а также глава ведомства канцлера профессор Браун сегодня провели встречу по этому поводу и договорились о дальнейших шагах.

То, что Алексей Навальный стал в РФ жертвой атаки химическими боевыми веществами, — шокирующее событие. Федеральное правительство Германии осуждает это нападение самым строгим образом.

Российское правительство должно немедленно объясниться в связи с происшествием.

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Госпожа Навальная и лечащие врачи были уведомлены о результатах исследований. МИД ФРГ также поставит посла РФ в известность по результатам экспертиз. Правительство и МИД ФРГ также сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО в рамках установленной процедуры. В свете ответных возражений РФ Германия проработает соответствующую реакцию совместно с партнерами.

Позже правительство Германии свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). В известность будут поставлены и фракции Бундестага (парламента — прим.).

Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального».

Никита Кондратьев
выпускающий редактор сайта

Источник: Новая газета



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