 

Журнал Charlie Hebdo перепечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

02.09.2020, 23:47, Новости дня

Редакция французского сатирического журнала Charlie Hebdo выпустит специальный номер в память о теракте 7 января 2015 года, на специальной вкладке будут помещены карикатуры с изображением пророка Мухаммеда. Об этом говорится в Twitter журнала.

Заголовок вкладки будет гласить: “Все это – за это”.

Numéro spécial : Tout ça pour ça.

Retrouvez :

* Un florilège des charognards du 7 janvier 2015
* Procès : la parole aux familles
* Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d’expression c’est important, mais…

Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

Карикатуры, предназначенные для спецвыпуска, уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год. Как заявляли террористы, именно выход подобных рисунков стал поводом к нападению на редакцию и убийству художников и журналистов.

Как отмечает France24, выход специального номера приурочен к возобновлению судебного процесса над 15 обвиняемыми в пособничестве братьям Саиду и Шерифу Куаши, совершившими нападение на редакцию.

7 января 2015 года братья Куаши ворвались в здание редакции Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь. В результате погибли 12 человек, среди которых 10 сотрудников редакции, телохранитель главного редактора и полицейский. Еще 11 человек получили ранения. 

Саид и Шериф Куаши были убиты во время спецоперации 9 января 2015 года. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили их сообщника Амеди Кулибали, который 8–9 января убил пятерых человек, включая полицейскую.

Перед смертью боевики заявили о своей связи с террористическими организациями “Исламское государством” и “Аль-Каида”.

С 2015 года Charlie Hebdo не публиковал рисунки с изображением Мухаммеда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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