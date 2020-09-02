 

Связанные с Россией хакеры атаковали стратегическую госструктуру Чехии – управление кибербезопасности

02.09.2020, 23:47, Новости дня

В 2019 году связанные с Россией хакеры предприняли кибератаку на стратегическое государственное учреждение Чехии. Об этом говорится в докладе Национального управления кибернетической и информационной безопасности страны (NÚKIB), который есть в распоряжении iRozhlas.

За атакой стояла группа хакеров Sofacy, которую связывают с российской военной разведкой.

По данным NÚKIB, хакеры проникли в компьютерную систему госучреждения с помощью электронного письма, содержавшего вредоносный код.

О каком именно ведомстве идет речь, в докладе не говорится. Однако чешские СМИ сообщали, что в июне 2019 года хакеры, вероятно, имеющие отношение к России, провели кибератаку на министерство иностранных дел Чехии.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / В мире: Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс

20.08 / Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова

15.08 / Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации белых и азиатов

01.09 / Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявлено новое обвинение

03.09 / В ближайшее время юань не заменит доллар, но китайская валюта всё сильнее

09.08 / Новый смартфон от Apple получит поддержку системы Beidou

12.08 / Компания Geely сертифицировала в РФ новый кроссовер Geely Tugella

13.07 / Кроссоверы Kia Telluride и Sportage получили стильную серию Nightfall

07.08 / Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию на постсоветском пространстве

02.07 / Амурская область одобрила поправки в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска