Связанные с Россией хакеры атаковали стратегическую госструктуру Чехии – управление кибербезопасности

02.09.2020, 23:47, Новости дня

В 2019 году связанные с Россией хакеры предприняли кибератаку на стратегическое государственное учреждение Чехии. Об этом говорится в докладе Национального управления кибернетической и информационной безопасности страны (NÚKIB), который есть в распоряжении iRozhlas.

За атакой стояла группа хакеров Sofacy, которую связывают с российской военной разведкой.

По данным NÚKIB, хакеры проникли в компьютерную систему госучреждения с помощью электронного письма, содержавшего вредоносный код.

О каком именно ведомстве идет речь, в докладе не говорится. Однако чешские СМИ сообщали, что в июне 2019 года хакеры, вероятно, имеющие отношение к России, провели кибератаку на министерство иностранных дел Чехии.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.