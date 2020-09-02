 

Мнение: Следы инопланетной цивилизации

02.09.2020, 23:20, Разное

Останки штаб-квартиры Компартии Болгарии в Бузлудже.

Источник: Colonel Cassad



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